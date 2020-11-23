Мультфильм «Маша и Медведь» могут признать самым востребованным детским шоу в мире

23.11.2020
Российский мультсериал «Маша и Медведь» выдвинут в числе кандидатов на звание наиболее востребованного детского шоу в мире по версии зарубежной премии. Анонс номинантов сделала независимая американская аналитическая компания Parrot Analytics.
По мнению экспертов, российский мультфильм входит в число представителей востребованного в мире сериального контента. «Маша и Медведь» стал единственным российским анимационным контентом среди пяти финалистов в категории «Самый востребованный детский сериал».
В пятерку претендентов также вошли мультфильмы «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Звездные войны: Войны клонов». Проект-победитель премии определяется не голосованием жюри, а глобальным спросом аудитории, определяемым путем учета интереса зрителей более чем 100 рынков по всему миру на всех типах медиаплатформ.