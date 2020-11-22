22.11.2020
Московский драматический театр Армена Джигарханяна также попросил столичный департамент культуры присвоить учреждению имя его скончавшегося основателя.
По словам источника агентства, к такому единогласному решению пришло закрытое собрание коллектива театра. По его итогам всем коллективом было подписано соответствующее письмо.
Хотя кандидатура Газарова возникла спонтанно, она была поддержана коллективом сразу же, отметил источник. По слухам, его хотел видеть на этом посту сам Джигарханян.
«Газаров — режиссер с именем, нужно, чтобы после такого имени, как Джигарханян, театр возглавил достойный режиссер, который был бы известен театральной Москве и театральной России», — пояснил собеседник агентства.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет.
Сергей Газаров родился 13 января 1958 годп. Окончил актерский факультет ГИТИС в 1980 году по курск Олега Табакова. Работал в театре №Современник№, в Театре Олега Табакова, м 1998 по 2001 год был главным режиссером в Театре Джигарханяна.