Серебренников призвал коллег поработать в сельском театре в 260 км от Красноярска

Ростовский режиссер опубликовал призыв в своем аккаунте в Instagram .

Режиссер призвал поддержать театр в поселке Мотыгино. По его словам, этот театр — «чудо и подвиг».

«Призываю хороших, известных, "модных"(!!!!!) режиссеров и актеров сделать в этом театре какую-нибудь работу, чтобы поддержать прекрасных людей, которые занимаются театром в непростых обстоятельствах, и этим привлечь внимание к самой идее Театра — как российского культурного феномена», — пишет режиссер.

Поселок Мотыгино расположен в Красноярском крае, в 260 километрах от центра, его население составляет около 5 тысяч человек. Мотыгинский театр — единственный в России профессиональный муниципальный театр в населенном пункте с такой численностью.

При этом театр постоянно обновляет свой репертуар. На момент написания новости в продаже билеты на детский интерактивный спектакль «Рожки да ножки», спектакль «День отдыха» по пьесе Виктора Катаева, «Снегурушка», «Весёлый солдат» по повести Астафьева В.П и «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя.