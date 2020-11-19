Виктор Сухоруков запретил превращать его похороны в спектакль

На похоронах Армена Джигарханяна актер выразил негодование традицией ставить гроб на сцену.

Сухоруков заявил, что сцена является местом для игры, радости и развлечений, но никак не для похорон. Прощание с артистом в фойе или в коридоре выглядело бы куда лучше, считает актер.

«На сцене гроб превращается в некую декорацию. И актеры плохо играют реальность. Кстати, для артистов цирка сценой является арена. Представьте себе гроб на арене», — подчеркнул артист.

По словам Сухорукова, он уже договорился о том, как и где после смерти похоронят его самого. Артист сказал, что против превращения его похорон в спектакль.

Сухорукову все равно, как с ним будут прощаться родные и коллеги, но главное, чтобы его похоронили в родном Орехово-Зуево, где уже похоронены его родители, брат и родственники. Артист уже договорился с руководством города, которые пообещали ему выделить место рядом с покойными родными.