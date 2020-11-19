На II Фестивале Русских зарубежных театров покажут спектакль «О мышах и людях»

Трансляция состоится 19 ноября в 19:00, сообщила пресс-служба «Росконцерта».

На сцене Московского театра «Et Cetera» п/р А.Калягина будет показана постановка «О мышах и людях» Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан).

Драма основана на одноименной повести лауреата Нобелевской премии, американского прозаика Джона Стейнбека. «Спектакль рассказывает о суровом мужском мире с треснувшим сердцем. Что, если разрушительная сила даётся наивному большому ребёнку с огромным сердцем? Как тогда быть ломающемуся миру вокруг него? И однажды наступит день, когда придётся решать, кто мы - люди... или мыши», — говорится в описании спектакля.

Режиссёр-постановщик — Дмитрий Скирта, заслуженный артист Республики Казахстан. Перевод с английского — Виктор Хинкис. Художник-постановщик — Владимир Кужель, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Премьера состоялась 30 марта 2019 года. Продолжительность: 2 часа 20 минут, с антрактом. 16+