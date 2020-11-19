РГДБ проведет совещание директоров библиотек России, обслуживающих детей

Мероприятие состоится 1-3 декабря 2020 года, сообщила пресс-служба библиотеки.

Тема совещания — «Детская библиотека 2020: меняем стереотипы и форматы». Специальным гостем мероприятия станет английский детский писатель, лауреат премии им. Ханса Кристиана Андерсена Дэвид Алмонд.

Совещание состоится в дистанционном формате. Участники обсудят роль детских библиотек в современном культурном и общественном пространстве, организацию библиотечно-информационного обслуживания в условиях режима самоизоляции, новые успешные онлайн-практики удаленной работы, традиционные и альтернативные форматы коммуникации и эффективные инструменты онлайн-продвижения.

В совещании примут участие замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, президент Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев.

На совещании также выступят руководитель Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ Вадим Ваньков, председатель секции детских и молодежных библиотек Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), директор Публичной библиотеки города Ферде (Норвегия) Йорун Систад, директор Государственной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН Андрей Гуськов, директор проектов Фонда «Общественное мнение», доктор социологических наук Лариса Паутова.

Специалист по публичным коммуникациям проекта «PRO.Культура.РФ» Ольга Кудинова и независимый эксперт, аналитик управления музейно-туристического развития «Мосгортур», преподаватель ВШЭ Анна Михайлова прочтут лекцию «Библиотеки в социальных сетях: стратегии и тактики продвижения».

Замдиректора ГМИИ им. А.С. Пушкина по цифровому развитию, заведующий кафедрой ИТ в сфере культуры ВШЭ Владимир Определенов расскажет о новых технологиях и форматах работы в цифровом пространстве учреждений культуры, практических кейсах в области 3D-технологий и применении дополненной, виртуальной и смешанной реальности.

В рамках совещания также состоятся круглые столы «Онлайн-библиотека: новые форматы продвижения», «Эффективные модели деятельности детских библиотек в режиме самоизоляции: современные вызовы», «Профессиональные компетенции библиотекаря XXI века: ориентир на профстандарт» и мастер-класс «Игры, в которые играют люди: игровые механики в сообществах музеев и библиотек в социальных сетях», который проведет сотрудник информационного отдела Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Юлия Ушакова.

Также пройдет дискуссия на тему «О чем рассказывают «Молчаливые книги», состоятся презентации электронных рекомендательных ресурсов РГДБ «БиблиоГид» и «ПроДетЛит», а также представление наград в области детской литературы: Золотая медаль им. Ханса Кристиана Андерсена, Мемориальная премия им. Астрид Линдгрен», Премия «Новая детская книга», Премия им. Корнея Чуковского и Премия «Большая сказки» им. Эдуарда Успенского.