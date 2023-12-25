Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова спродюсирует новый фильм

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова стала продюсером фильма «Уралочка». Актриса также исполнит одну из главных ролей в картине.





Картину снимали в том числе, в селе Париж Челябинской области. Жанр фильма – романтическая комедия.





«Ездила в Париж. Смотрела на Эйфелеву башню. Снимала кино», — поделилась актриса в соцсетях.





По словам Михалковой, для нее это принципиально важная история по двум причинам. В первую очередь, фильм стал продюсерским дебютом для экс-звезды популярного шоу. Во-вторых, актриса сыграет одну из главных ролей.





Фильм расскажет о треугольнике отношений. Героиня Михалковой – молодая предпринимательница, которая держит все под контролем, берет инициативу в свои руки, включая отношения с мужчиной, которого она любит.









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