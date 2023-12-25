Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова спродюсирует новый фильм

25.12.2023

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова спродюсирует новый фильм
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова стала продюсером фильма «Уралочка». Актриса также исполнит одну из главных ролей в картине.

Картину снимали в том числе, в селе Париж Челябинской области. Жанр фильма – романтическая комедия.

«Ездила в Париж. Смотрела на Эйфелеву башню. Снимала кино», — поделилась актриса в соцсетях.

По словам Михалковой, для нее это принципиально важная история по двум причинам. В первую очередь, фильм стал продюсерским дебютом для экс-звезды популярного шоу. Во-вторых, актриса сыграет одну из главных ролей.

Фильм расскажет о треугольнике отношений. Героиня Михалковой – молодая предпринимательница, которая держит все под контролем, берет инициативу в свои руки, включая отношения с мужчиной, которого она любит.


Фото: Pixabay.com