Студенты МГИК приняли участие в акции «Дарю добро на Рождество»

Московский государственный институт культуры провел акцию «Дарю добро на Рождество», передает пресс-служба Минкультуры России.



В течение двух недель в вузе проходил сбор открыток, писем и талисманов, которые своими руками студенты сделали для участников специальной военной операции. Участниками акции стали как студенты, так и преподаватели вуза.



Кроме того, в МГИК прошел мастер-класс по изготовлению новогодних открытой, организованный театрально-режиссерским факультетом института. Акция прошла в рамках проекта МГИК и Департамента культуры Минобороны России «Добру быть!»









Фото: пресс-служба Минкультуры России