В Минкультуры создадут совет руководителей крупнейших профильных учреждений и концертных организаций

Координационный совет создается в Министерстве культуры России. Об этом рассказала Ольга Любимова.





Министр культуры уточнила, что совет объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов. По ее словам, вместе с представителями отрасли будут обсуждать, что ведомство может сделать для гармонизации репертуарной политики и гастрольной деятельности. Также затронут вопрос реализации новых проектов для профильных училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий.





Ольга Любимова в Telegram-канале уточнила , что провела первую встречу с гендиректором Большого театра и художественным руководителем Мариинского Валерием Гергиевым, народным артистом РФ Денисом Мацуевым, гендиректором Московской филармонии Алексеем Шалашовым, заместителем гендиректора Первого канала Андреем Писаревым, а также замминистра культуры Андреем Малышевым. Встреча состоялась в понедельник, 25 декабря.









Фото: Министр культуры Ольга Любимова / Telegram-канал