Ансамбль «Березка» отметил 75-летие выступлением в Большом театре России

Фото: пресс-служба ансамбля «Березка»

Для коллектива предстоящий концерт будет первым сольным выступлением на Исторической сцене ГАБТ России.В праздничную программу войдут номера «Цепочка», «Северный хоровод», «Сударушка», «Реченька», «Колокольцы», «Ямщики», «Калинка» и другие.Прославленный коллектив выступит в сопровождении Оркестра русских народных инструментов. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Алексей Бычин. Участие в гала-концерте, помимо «Березки», примут их коллеги, знаменитые исполнители и коллективы.На гала-концерте ожидается аншлаг, все билеты на представление раскуплены.