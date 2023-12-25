В Музее Победы расскажут о том, как встречали Новый год на фронте

В Музее Победы пройдет мастер-класс «Фронтовая елка, или как встречали Новый год на фронте».



Мероприятие пройдет 26 декабря на площадке «Школьный музей Победы» в рамках работы выставки «Вечный огонь памяти».



«Ребятам расскажут, что Новый год был любимым праздником и в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Школьники узнают, как праздновали наступление Нового года не только в тылу, но и на фронте, как отмечали защитники Отечества новогодние дни, как и чем украшали елку, какие загадывали желания в новогоднюю ночь. Школьники также нарядят новогоднюю елку, как это делали их прадеды в годы войны», — рассказали в музее.



Отмечается, что посетители музея смогут присоединиться к мероприятию в качестве слушателей.



Ранее сообщалось о том, что в Музее Победы пройдет новогодний квест, участниками которого станут дети из новых регионов России.









Фото: пресс-служба Музея Победы