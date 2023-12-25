Скончался писатель-фантаст Николай Ютанов

На 65-м году жизни скончался писатель-фантаст, астроном, издатель Николай Ютанов.



О кончине писателя сообщил фотожурналист Павел Маркин.



По словам Маркина, Ютанов скончался 23 декабря.



«23 декабря ушел из жизни писатель-фантаст, астроном, футуролог и издатель Николай Ютанов. Ему было 64 года», — указано в сообщении.



Николай Ютанов родился 16 ноября 1959 года в Ленинграде. В 1981-1990 годах работал научным сотрудником в Главной астрономической обсерватории Академии наук СССР. Ютанов — автор нескольких десятков научных публикаций, он перевел более десятка книг. В 1989 году вышла книга Ютанова «Путь обмана», в 1990 — «Оборотен». Николай Ютанов основал издательство Terra Fantastica, издававшее книги братьев Стругацких, Сергея Лукьяненко, Джона Толкина, Роджера Желязны и других писателей-фантастов.









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