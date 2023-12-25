В Петербурге объявили конкурс для юных издателей со всей России

Школьники из Санкт-Петербурга и других регионов России смогут принять участие в конкурсе «Цифровое издательское дело». Об этом сообщила пресс-служба Академии цифровых технологий.





Подростки могут реализовать свой творческий потенциал, подав заявки до 22 января. Участникам необходимо представить один из полиграфических продуктов: газету, журнал или книгу. Взрослые привлекаться к работе не могут. Регистрация и подача проектов открыты на сайте Академии. Также на портале опубликованы технические требования.





Возраст участников делится на три категории. В первую попадают юные издатели 7-10 лет. Во вторую – 11-13-летние школьники. Последняя категория рассчитана на учащихся 8-11 классов – от 14 до 18 лет.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва