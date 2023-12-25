«Кино Mail.ru» назвал «Слово пацана» лучшим новым российским сериалом

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим новым российским сериалом по версии «Кино Mail.ru».



Лучшим российским фильмом сервис назвал «Чебурашку», а лучшим актером — Ивана Янковского.



«Лучшим новым российским сериалом 2023, согласно зрительским рейтингам, является нашумевшая драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», — рассказали в пресс-службе сервиса.



В перечень лучших российских сериалов уходящего года также вошли триллер «Фишер», биографический сериал «Шаляпин». Среди зарубежных проектов отмечены постапокалиптическая драма «Укрытие», фильмы «Захваченный рейс», «Терапия», «Одни из нас», «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».









Фото: кадр из фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте"