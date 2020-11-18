Занавес Марка Шагала продан с аукциона Bonhams за $990 тысяч

Мастер создал артефакт для постановки «Волшебной флейты» Моцарта в Метрополитен-опера в 1967 году, сообщает сайт аукционного дома.

Занавес «Финал» является самой большой работой Марка Шагала. Его размеры составляют 13,4 × 19,8 метра.

Артефакт был спроектирован, создан и расписан Шагалом для оформления постановки «Волшебной флейты» Моцарта в Метрополитен-опера, которая была исполнена на сцене театра в 1967 году.

Ожидаемая цена продажи занавеса составляла $450 тысяч, таким образом, в ходе торгов она была превышена более чем в два раза. Торги состоялись 17 ноября 2020 года.

На момент создания артефакта Шагалу было 77 лет. В сентябре 1964 года директор Метрополитен-опера Рудольф Бинг поручил ему разработать декорации и костюмы. Шагал работал над ними три года, создав за это время более 120 костюмов, 26 сценических объектов и 13 задних планов 20 метров.