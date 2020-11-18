Новогодний корпоратив с Шнуровым обойдется заказчикам вдвое дороже, чем с Киркоровым

С концертными директорами артистов поговорили журналисты издания ridus.ru.

Как выяснилось, гонорар основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова за выступление на корпоративе составляет 150 000 долларов (около 11,5 миллионов рублей). При этом технический райдер музыканта составляет 750 тысяч рублей, так как Шнуров соглашается выступать исключительно с собственной аппаратурой. При этом артист заранее обсуждает репертуар с заказчиком.

Филипп Киркоров согласен выступить на новогоднем корпоративе за почти вдвое меньшую сумму — 80 тысяч евро (около шести миллионов рублей). При этом исполнитель не ведет переговоров о более коротком выступлении, чем 50-минутный концерт.

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) согласен выступить на корпоративе за четыре миллиона рублей. Бывший солист поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков обойдется нанимателю в 3,5 миллиона рублей. В меньшую сумму оценивает свои выступления певица Ольга Бузова, которая согласна порадовать гостей вечеринки за 2,5 миллиона рублей.