Пенсия Юрия Лозы оказалась одной из самых маленьких среди артистов

Хотя пенсионеры российской эстрады получают выплаты по общим правилам, некоторые получают доплаты за звания, пишет Teleprogramma.pro.

Как выяснилось, одна из самых небольших пенсий — у певца и композитора Юрия Лозы. Он получает от государства лишь 12 тысяч рублей ежемесячно, отмечается в сообщении.

В то же время звезды, имеющие звания, получаеют существенно больше. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев получает 45 тысяч рублей в месяц. Заслуженный артист РСФСР и народный артиста Чувашской Республики Станислав Садальский – 50 тысяч.

Певец Борис Моисеев получает от государства ежемесячно 55 тысяч рублей, в том числе 30 тысяч за звание заслуженного артиста РФ. Телеведущие Леонид Якубович и Лариса Гузеева вместе с надбавками получают около 60 тысяч рублей, отмечается в сообщении.