«Гамлета» в прямом эфире покажут на Втором Фестивале Русских зарубежных театров

Показ состоится 18 ноября в 19.00 на сцене Московского театра «Современник», сообщает пресс-служба «Росконцерта».

Прямую трансляцию спектакля «Гамлет» будет вести Государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. В.В. Маяковского (Душанбе, Таджикистан).

Спектакль поставлен по пьесе У. Шекспира. В нем поднимаются вечные вопросы философии, остро звучат темы любви, мести, внутреннего эго, отмечается в сообщении.

«Режиссер и актеры не гонятся за модой, но современность самовольно врывается в спектакль, преломляя образы в свете тех жестких истин, свидетелями которых становятся зрители XXI века. Теперь зрители могут насладиться волшебством театрального искусства и погрузиться в классический сюжет средневековой истории», — говорится в описании постановки.

Режиссёр-постановщик — Бодурбек Миралибеков, народный артист Республики Таджикистан, лауреат государственной премии РТ им. А. Рудаки. Ассистент режиссёра, художник-постановщик, художник по костюмам и музыкальный оформитель — Хуршед Мустафоев.

Роли исполняют: Клавдий — Дмитрий Мурзинов, Гертруда — Марина Ярмолик, Гамлет — Хуршед Мустафоев, Полоний — Неккадам Шоназаров, Лаэрт — Аъзам Андамбеков, Офелия — заслуженная артистка Республики Таджикистан Мунира Дадаева.

Премьера состоялась 7 декабря 2019 года.