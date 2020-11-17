В Казани покажут волос из бороды пророка Мухаммеда

Реликвия хранится в Тюменском музее уже почти 100 лет, сообщает пресс-служба Казанского кремля.

Открытие выставки «Татары Сибири: реликвии и коллекции» состоится в Музее исламской культуры музея-заповедника «Казанский кремль» 21 ноября. Экспозиция создана совместно с музеями Тюменской области.

Гости музея смогут увидеть традиционные костюмы сибирских татар, ювелирные украшения, фотодокументы, запечатлевшие этнические особенности татар Тюменской области. Также будут представлены офорты из фондов Казанского кремля, созданные в 1808 году гравером Емельяном Корнеевым и сохранившие до наших дней своеобразие типажей сибирских татар и их быта.

Посетители также увидят волос из бороды пророка Мухаммеда, который хранится в Тюменском музее уже почти 100 лет. В экспозиции занимают особое место рукописи и печатные книги конца ХVII - начала XX века на персидском, арабском, османском и старотатарском языках.

Выставка будет работать до 10 февраля.