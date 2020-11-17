Создан федеральный государственный музей «Смоленская крепость»

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Музей национального значения «Смоленская крепость» официально появился в Смоленске. Новому учреждению будут переданы в ведение отреставрированные участки и башни Смоленской крепостной стены, что позволит обеспечить условия для популяризации архитектурного наследия и масштабной презентации российской военной истории.

Смоленская крепость станет уже вторым федеральным музеем в Смоленской области. Ранее в регионе открылся историко-культурный и природный музей-заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита».

«Новое культурное пространство станет магнитом для туристов и драйвером развития как исторического просвещения, так и туристической инфраструктуры региона», — рассказала замминистра культуры России Алла Манилова. По ее словам, сейчас в ведомстве работают над вопросом о включении Смоленской крепости в предварительный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Смоленская крепость является крупнейшей из сохранившихся кирпичных крепостей мира. Всего сохранились 18 башен и более 3 километров периметра стен. Крепость была в эпицентре многих важных событий военной истории государства, в том числе Русско-польских войн XVII века, Северной войны, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.