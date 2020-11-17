В Кунсткамере создадут виртуальную реплику глобуса-планетария XVII века

Проект реализуется с помощью цифровых технологий, сообщил ТАСС директор учреждения Андрей Головнёв.

По его словам, в петербургской Кунсткамере (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН) будет создан виртуальный «клон» Большого Готторпского глобуса XVII века, являющегося одним из первых в мире глобусов-планетариев.

Земной и небесный глобус с диаметром 3,1 метра был создан в герцогстве Шлезвиг-Гольштейн в середине XVII века. Русскому императору Петру I его преподнес в качестве дипломатического подарка Голштинский герцог Карл Фридрих в период Северной войны.

С 1726 года глобус размещался в Кунсткамере, однако в 1747 году пострадал во время пожара. Восстановленный глобус соответствует сгоревшему экспонату по размерам, воспроизводя действующий механизм вращения и карту звездного неба. При этом снаружи он отображает географические представления русских ученых второй половины XVIII века.

Однако восстановленный глобус присутствует в экспозиции лишь как стационарно зафиксированная вещь, в то время как оригинал изначально создавался как аттракцион.

«Эффект этого глобуса состоит в том, что он не просто вращался, а он еще своим вращением создавал иллюзию невесомости — это XVII век! И мы бы хотели вернуть этому глобусу его истинную миссию — быть аттракционом, но только эту миссию запустить в киберформате», — рассказал Головнёв. По его словам, эту задачу решат с помощью очков, шлема или кресла виртуальной реальности.