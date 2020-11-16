В Салехарде представят шедевры косторезного искусства из фондов Кунсткамеры

16.11.2020
Предметы из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) будут представлены публике в музейно-выставочном комплексе имени И.Шемановского в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Основная идея выставки в том, чтобы показать точки соприкосновения двух арктических регионов и двух этносов — эскимосов и ненцев. Выставка состоит из двух разделов, на ней представлено 46 артефактов, многие из которых являются настоящими шедеврами косторезного искусства, говорится в сообщении.
Раздел «Мифы, воплощенные в вещи» познакомит гостей с артефактами, которые отражают главные занятия древних эскимосов — детали гарпунного комплекса, гарпунный упор, крюки и крылатые предметы. Второй раздел «Исследование Эквенского могильника» расскажет об истории уникального памятника арктической археологии, сохранившего до наших дней множество прекрасно сохранившихся орудий охоты и бытовых предметов.