Ставропольский краевед снял документальный фильм о Лермонтове

Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

Автором ленты стал букинист, историк и коллекционер Евгений Григоренко. Вместе с телеоператором Юрием Угрюмовым он снял документальный фильм «Лермонтов в Ставрополе».

Автор прошёлся по сохранившимся лермонтовским местам, где бывал великий поэт. В том числе он посетил и недавно открытый археологами Шефский дом, который находится на Крепостной горе. На этом месте будущий поэт в детстве останавливался с бабушкой, путешествуя на лечебные воды Кавказа.

Лермонтов также бывал в старинном здании военного госпиталя, в доме дежурного штаб-офицера и других зданиях.

Продолжительность фильма составляет около 30 минут, автор опубликовал ее на своем YouTube-канале. Лента стала уже второй в творческом содружестве краеведа Евгения Григоренко и телеоператора Юрия Угрюмова, рассказали в мэрии.