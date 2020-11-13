В Санкт-Петербурге установят скульптуру «Петербургский ангел»

13.11.2020
По замыслу организаторов установки памятника, ангел будет напоминать прохожим о врачах, которые погибли, пытаясь остановить пандемию коронавируса.
Скульптура Романа Шустрова должна появиться на пересечении Карповки и Петропавловской улицы через три месяца. Перед этим его установку планируется согласовать с жителями Петроградского района.
О предстоящей установке памятника стало известно 13 ноября. «Образ ангела напоминает о душах тех, кто погиб, сражаясь в этой войне с коронавирусом. И мы обязаны отдать дань их памяти», — заявил по этому поводу глава администрации Петроградского района Петербурга Иван Громов.