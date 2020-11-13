В Смоленске нашли перстень-печать княжеского чиновника времен Древней Руси

13.11.2020
Уникальный древний перстень с княжеской печатью обнаружили на улице Соболева. Печать украшена гравюрой, изображающей зверя из семейства кошачьих, имеющего длинный хвост с кисточкой, лапы с когтями и гриву.
Медный перстень-печать в древности был покрыт позолотой и синей эмалью. «Наиболее правильно, и по развороту головы, и по положению туловища, назвать это животное львом. Все-таки это лев», — считает участник раскопок Института истории РАН Владислав Волков.
Подобные львы украшали собой печати на договоре Смоленска с Ригой и Готским берегом XIII века, а также смоленские монеты XIV–XV веков. Найденный перстень датируют примерно XII веком.
По мнению ученых, он мог принадлежать одному из приближенных смоленского князя. Вместе с перстнем нашли два писала в виде посеребренных бронзовых палочек с лопатками на конце, которыми процарапывали тексты на восковых дощечках.