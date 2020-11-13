На Охтинском мысу в Петербурге создадут новое городское пространство — ландшафтный парк

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром нефть».

В состав нового общественного пространства планируется включить памятники археологии Охтинского мыса, датируемые периодом до основания Санкт-Петербурга, отметили в компании. При этом «Газпром нефть» намерена строго исходить из ограничений, установленных государством, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Верховный суд РФ рассмотрел апелляционную жалобу, оставив в силе первое решение, согласно которому было отказано в признании недействующим приказа Министерства культуры РФ. В соответствии с этим приказом территория Охтинского мыса была включена в реестр объектов культурного наследия и определены ее границы.

В «Газпром нефти» отметили, что, как инвестору, компании необходима была ясность, где работать можно, а где нельзя: «Решения, касающиеся памятников истории и культуры, должны принимать только соответствующие компетентные государственные органы. То, что Верховный суд РФ дал окончательную правовую оценку действиям Министерства культуры, позволяет «Газпром нефти» продолжить работу над проектом на Охтинском мысе, четко опираясь на все предписания государства. Утвержденные охранные зоны на участке компании будут сохранены. Строительство там вестись не будет. Участки с объектами культурного наследия станут частью общедоступного ландшафтного парка».



