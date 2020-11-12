У берегов Болгарии нашли затопленный город возрастом около 6000 лет

Об открытии подводных археологов рассказывает Archaeology in Bulgaria.

Впервые следы затопленного в древности поселения на берегу Черного моря, находящегося неподалеку от устья реки Ропотамо в Бургасской области, были найдены учеными в 1970-х годах. Обследовав это место, международная группа археологов из проекта Black Sea MAP обнаружила на дне моря доисторическое поселение.

Последняя подводная археологическая экспедиция была проведена на этом месте в сентябре 2020 года. Исследование показало, что поселение появилось примерно 6000 лет назад, за 1500 лет до начала строительства пирамиды Хеопса в Египте.

Ученые обнаружили на дне моря слой погребенной почвы, в котором были найдены материалы эпохи меднокаменного века. Находки свидетельствовали о том, что на момент своего существования поселение полностью находилось на суше.

Шесть тысяч лет назад уровень Черного моря в этом месте был на пять метров ниже, чем сегодня. В течение долгих столетий море наступало медленно, поэтому даже в VI веке до нашей эры, в эпоху древней Фракии и древнегреческих колоний, на этом участке находился морской порт, который действовал до нашей эры.

В начале нашей эры в Черном море начался подъем уровня воды. Некоторое время местные жители сопротивлялись стихии, возводя дома на деревянных сваях, однако затем повышение уровня моря ускорилось, и они были вынуждены покинуть эту местность.

Найденный учеными античный порт в свое время был воротами в долину реки Ропотамо, бывшей тогда очень богатым и плодородным регионом. По некоторым версиям, античный город-порт находился на территории древнегреческой колонии Аполлония Понтика.