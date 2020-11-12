Актер Дмитрий Певцов купил себе место на кладбище рядом с сыном, умершим в 22 года

Об этом пишет «Экспресс-газета».

Как рассказал изданию охранник погоста, российский актер театра и кино приобрел место под могилу на московском Троекуровском кладбище. На одном из участков некрополя похоронен сын актера, погибший в 2012 году в возрасте 22 лет в результате несчастного случая. Известный исполнитель Гарик Сукачёв посвятил его памяти песню «Птица».

Даниил Певцов похоронен на 21-м участке кладбища. Рядом с памятником ему действительно подготовлено еще место, это большой участок, обнесенный забором и засыпанный щебнем.

Охранник некрополя отметил, что многие известные люди заранее покупают себе место под могилу. По его словам, актер Леонид Куравлев, которому сейчас 84 года, даже написал на памятнике свое имя. «Осталось только даты добавить», — отметил охранник.

Сейчас Дмитрию Певцову 57 лет.