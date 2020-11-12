Театр Олега Табакова представит премьеру спектакля «(Не)смешно»

Постановка режиссера Александра Марина основана на произведениях А.П. Чехова, пояснила пресс-атташе театра Ольга Андрейкина в разговоре с ТАСС.

Премьера спектакля будет представлена на Сцене на Чистых прудах, сообщила Андрейкина.

Основой для постановки стали ранние, не слишком известные рассказы писателя «Пропащее дело», «Тина», «Длинный язык», «Хористка», а также небольшая пьеса-шутка «Медведь», пояснили в театре.

Сюжеты рассказов могли быть взяты из реальной жизни молодым писателем, еще не расставшимся с псевдонимом Антоша Чехонте. По ее словам, юмор Чехова всегда связан с абсурдом обычной человеческой жизни, в который погружены все люди, часто того не замечая.

«Смешно или не смешно — это как в картинках-иллюзиях: зависит от того, как посмотреть», — отметила пресс-атташе.