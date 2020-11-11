Под древним дворцом в Турции нашли тайные гробницы римских правителей региона

Открытие сделали турецкие археологи в ходе раскопок на кургане Амида в провинции Диярбакыр, сообщает Hurriyet Daily News.

Исследовательские работы идут в историческом районе Сур, который называют «сердцем Диярбакыра». Это место было домом для многих цивилизаций, в том числе хурритов Митанни, подданных царства Урарту, персов, римлян, сельджуков и др.

В ходе текущего полевого сезона были найдены погребальные камеры римской эпохи. Ранее здесь нашли руины дворца Артуклу, водные каналы и систему отопления возрастом около 1800 лет.

В процессе работ ученые поняли, что дворец Артуклу был построен на территории римского дворца, рассказывает археолог, профессор Ирфан Йылдыз. По его словам, в период Артукидов некоторые из римских дворцов были перестроены. В одном из этих мест и была найдена погребальная камера на глубине около полутора метров ниже уровня дворца Артукидов и одного метра ниже уровня древнеримского дворца.

Найденный в гробнице каменный гроб относится к римскому периоду, его возраст составляет около 1700 лет. Ученые считают, что в таких погребальных камерах в III веке нашей эры хоронили римских правителей, которые служили здесь в качестве представителей Римской империи.

Интересно, что они были похоронены под дворцом как будто для того, чтобы скрыть их могилы от посторонних глаз. На данный момент в одной погребальной камере раскопаны три захоронения, в другой найдено пять могил.