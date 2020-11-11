Второй фестиваль московских театров кукол откроется спектаклем «Маленький принц»

11.11.2020
Открывает фестиваль постановка театра кукол «Театроль-театр», поставленная по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Как сообщил художественный руководитель Московского театра кукол, автор идеи и арт-директор фестиваля Борис Голдовский в среду на пресс-конференции, театр состоит из двух актеров.
В этом году смотр посвятят празднованию 90-летия Московского театра кукол. В рамках фестиваля свои спектакли представят 13 кукольных театров, среди которых будут государственные и независимые.