Музей Москвы продлит часы выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» перед закрытием

С 11 по 12 ноября экспозиция будет работать до 23:00, затем выставку законсервируют, сообщили в музее.

Организаторы надеются, что выставку удастся возобновить после снятия ограничений, пояснила в среду генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова в разговоре с ТАСС.

Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» приурочена к 100-летию Высших художественно-технических мастерских. 10 ноября она заработала для посетителей, которые смогут узнать о ВХУТЕМАС как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, текстильных, архитектурных, художественных и полиграфических вузов.

Экспозицию составили произведения в жанрах живописи, графики и скульптуры, а также архитектурные проекты, макеты зданий и сооружений, графический и промышленный дизайн, фарфор и текстиль, мебель студентов ВХУТЕМАСа.

Также до 23:00 в эти дни продлят часы работы второй части основного проекта VII Московской международной биеннале молодого искусства и выставочной программы фестиваля «Типомания», проходящих в пространстве Музея Москвы.