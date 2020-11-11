В Петербурге откроется киновыставка молодых итальянских режиссеров

Работы выпускников Итальянской школы-мастерской CINEMAESTRO покажут в галерее Arts Square Gallery «TEN», пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Экспозиция будет работать с 19 по 29 ноября 2020 года в арт-пространстве Arts Square Gallery (Итальянская ул., д. 5). Выставка «TEN» — демонстрация работ мастерской итальянского режиссера Массимо Гульельми, руководителя «Итальянской школы-мастерской кино и телевидения в Санкт-Петербурге CINEMAESTRO».

Также будут показаны живописные, графические и скульптурные работы российско-израильского художника, доцента СПбГУ и СПбГУКиТ, преподавателя CINEMAESTRO Евгения Свердлова.

Представленные на выставке работы выпускников Итальянской школы-мастерской CINEMAESTRO сняты по оригинальным сценариям. Что их объединяет — это размышления на тему 10 библейских заповедей как единого цивилизационного нравственного кодекса, творчески осмысливаемого в контексте реальности XXI века.

В рамках выставки пройдут лекции и мастер-классы режиссера Массимо Гульельми в формате онлайн-трансляции из Италии, а также художника Евгения Сверлова.