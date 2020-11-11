Американская художница Джуди Чикаго создала арт-проект в дополненной реальности

11.11.2020
Проект художницы был впервые представлен публике 10 ноября 2020 года, став частью давней серии художницы «Атмосферы», стартовавшей еще в конце 1960-х годов.
Джуди Чикаго работает с пиротехникой, создавая замысловатые работы с разноцветным дымом — эфемерные перформансы, преобразовывающие и смягчающие окружающий ландшафт.
Новая работа художницы создана в сотрудничестве с Light Art Space (LAS) и дизайнерами из International Magic и представляет собой интерпретацию ее «дымовой скульптуры» Smoke Sculptures TM, перенесенную в цифровую сферу.
Приложение совместимо с широким спектром мобильных устройств. Judy Chicago Rainbow AR разворачивается подобно интерактивному перформансу, в котором пользователь может сам управлять клубами дыма, а также менять их цвет. Перформанс сопровождает полифонический саундтрек, созданный совместно со звукорежиссером Колином Бейли.