Американская художница Джуди Чикаго создала арт-проект в дополненной реальности

Работа Judy Chicago Rainbow AR доступна в виде приложения, которое доступно для бесплатной загрузки из Google Play или App Store, пишет Артгид со ссылкой на artlyst.

Проект художницы был впервые представлен публике 10 ноября 2020 года, став частью давней серии художницы «Атмосферы», стартовавшей еще в конце 1960-х годов.

Джуди Чикаго работает с пиротехникой, создавая замысловатые работы с разноцветным дымом — эфемерные перформансы, преобразовывающие и смягчающие окружающий ландшафт.

Новая работа художницы создана в сотрудничестве с Light Art Space (LAS) и дизайнерами из International Magic и представляет собой интерпретацию ее «дымовой скульптуры» Smoke Sculptures TM, перенесенную в цифровую сферу.

Приложение совместимо с широким спектром мобильных устройств. Judy Chicago Rainbow AR разворачивается подобно интерактивному перформансу, в котором пользователь может сам управлять клубами дыма, а также менять их цвет. Перформанс сопровождает полифонический саундтрек, созданный совместно со звукорежиссером Колином Бейли.