Рядом с закопанным в землю драккаром викингов нашли храм и дворец конунга

Об открытии норвежских археологов сообщает Antiquity.

Два года назад норвежские ученые в Геллестаде обнаружили при помощи георадара корабль викингов, погребенный под землей. Подобная форма захоронений практиковалась древними морскими разбойниками при похоронах вождей и особо уважаемых членов их сообщества.

После этого эксперты обследовали территорию вокруг корабля и обнаружили, что вокруг него располагается целый древний «город» викингов, руины которого также находятся в настоящее время под землей. Сканирующая аппаратура выявила 13 курганов, причем некоторые из них имеют 30 метров в диаметре.

Возраст самых древних из них оценили в 1500 лет — примерно на триста лет старше, чем погребенный среди них корабль. В XIX веке многие курганы пострадали от фермерских работ, однако их скрытые под землей уровни остались нетронутыми.

Поблизости от погребального драккара радары обнаружили еще два больших объекта. В ходе их изучения эксперты пришли к выводу, что это остатки зданий, самое крупное из которых достигало 38 метров в длину и по очертаниям было похоже на дворец военного вождя викингов — конунга. Одно из небольших зданий могло быть домом, другое представляло собой языческий храм Одина или Тора.