Музей Победы запустит Zoom-экскурсию по экспозиции «Подвиг народа»

Новые ограничения вынудили музей перенести выставочные проекты в онлайн, сообщил директор учреждения Александр Школьник в разговоре с ТАСС.

Ранее Министерство культуры России опубликовало приказ о приостановлении выставок и групповых экскурсий в федеральных музеях в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.

В непростых обстоятельствах пандемии перед руководством музея встала задача сохранить доступ людей к музейным ценностям. «Уверен, для этого у нас есть все возможности», — считает Школьник.

Масштабную экспозицию «Подвиг народа» можно будет посмотреть с помощью zoom-экскурсий, которые запустят в ближайшее время. Выставочные проекты будут переведены в цифровую версию.

«Например, 13 ноября мы откроем выставку, подготовленную совместно с Национальным музеем Республики Калмыкия им. Пальмова», — рассказал Школьник. Весной Музей Победы сумел перевести свою аудиторию в виртуальное пространство одним из первых, напомнил он.