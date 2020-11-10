Рынок китайского искусства в 2019 году упал до десятилетнего минимума

Об этом говорится в новом ежегодном отчете artnet.

Как следует из исследования экспертов, аукционные продажи китайского искусства и антиквариата во всем мире в 2019 году составили $5,7 млрд. Это на 10% меньше, чем в 2018 году, и самый низкий результат с 2010 года.

Факторами падения стали продолжающиеся торговые споры между США и Китаем и снижение китайского ВВП. Общие продажи с аукционов в материковом Китае также снизились в 2019 году на 10% до $3,7 млрд, достигнув еще одного десятилетнего минимума.

На этом фоне продажи китайского искусства и антиквариата за рубежом снизились на 9% по сравнению с 2018 годом. В Европе, однако, наблюдался значительный рост количества предложенных и проданных лотов, поэтому общая доля рынка достигла 29% в 2019 году, в то время как рынка Северной Америки сократилась с 41% до 32%.

Самая значительная категория китайского искусства, китайская живопись и каллиграфия, продолжила снижение, дойдя до наиболее низкого уровня продаж с 2013 года.