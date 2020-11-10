Находка массы артефактов Киевской Руси неподалеку от Варшавы озадачила археологов

Об открытии польских археологов в деревне Поняты-Велки сообщает портал Nauka w Polsce.

В ходе строительства газохранилища недалеко от Варшавы ученые нашли средневековое поселение с множеством артефактов, рассказавших о местной экономике почти тысячу лет назад.

Археологи обнаружили более 200 металлических и керамических предметов, датируемых 11-13 веками. «Такое богатство нечасто встречается в деревнях того периода в этой части Мазовии и за ее пределами, ценности ожидаешь найти скорее в замках», — рассказал журналистам руководитель раскопок Якуб Аффельски.

Больше всего археологов озадачило, что в поселении на территории средневековой Польши было найдено множество предметов, созданных на территории Киевской Руси. Кроме того, неясно, почему в культурном слое осталось так много металлических изделий, дорогих для своего времени.

Обычно подобное случается, если деревню разоряют во время войны, однако до сих пор здесь не было найдено следов вторжения, рассказал Аффельски.

Самыми интересными открытиями стали свинцовая пластина с изображением лица и еще один артефакт в форме лица из медного сплава, вероятно, бывший пряжкой для пояса. Ученые допускают, что это место в древности было центром металлургического производства, откуда продукция расходилась в близлежащие города.