Частным циркам, зоопаркам и дельфинариумам выделили более 230 млн рублей

Соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Правительство России выделило негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям, использующим животных в цирковом искусстве и для содержания и экспонирования коллекций, пострадавшим во время пандемии, более 230 млн рублей.

Согласно документу, субсидии получат как минимум 35 организаций и индивидуальных предпринимателей. Средства пойдут в первую очередь на покрытие расходов на содержание животных, в том числе их кормление и ветеринарное обслуживание в период вынужденного простоя с апреля по август 2020 года.

Минкультуры России подготовило проект порядка предоставления субсидий частным циркам и зоопаркам, согласованный с Минфином России. Проект направлен в Минюст России, после этого будет внесен в правительство РФ.

Решение предварялось составлением реестра частных цирков и зоопарков. Сейчас в этом списке 106 организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе 45 цирков и 61 зоопарк.