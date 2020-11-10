Надгробие имперского знаменосца рассказало о грустной судьбе римского легионера

Об открытии рассказывает Archaeology in Bulgaria.

В ходе раскопок на археологическом участке Альмус в северо-западном болгарском городе Лом была обнаружена биографическая надпись на надгробном камне.

По предварительным сведениям, надпись была сделана во второй половине I века. Если радиоуглеродный анализ подтвердит датировку, текст станет самой ранней римской надписью на северо-западе Болгарии.

Ведущий автор исследования, археолог Валерий Стоичков из Исторического музея Лома перевел текст, назвав его «печальной историей» жизни римского легионера. По его версии расшифровки сокращений в надписи, в этой могиле был погребен ветеран войн, прослуживший 44 года в римской армии, хотя обычный срок службы в Римской империи был 25 лет.

Легионер был похоронен собственным рабом-вольноотпущенником, так как у него не было ни семьи, ни наследников. Имя вольноотпущенника упоминается в древнем тексте. По мнению исследователей, ветеран оставил освобожденному рабу все свое имущество, а тот в благодарность за свободу и наследство установил надгробие своему благодетелю.

Само надгробие изготовлено из высококачественного мрамора. На нем сохранилось лишь пять строчек текста. Судя по ним, похороненный в Альмусе имел титул знаменосца, которому доверялось почетное право носить штандарт с портретом императора.