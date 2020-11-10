В Москве покажут лучшие постановки русскоязычных театров ближнего зарубежья

Второй Фестиваль Русских зарубежных театров пройдет с 16 по 22 ноября 2020 года, сообщила пресс-служба «Росконцерта».

Площадкой смотра станут сцены столичных театров «Et Cetera» под управлением Александра Калягина и театра «Современник». Свое участие в смотре подтвердили шесть театров из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

В этом году на фестивале запланированы показы спектаклей, а также масштабная образовательная программа из мастер-классов, дискуссионная деловая секция (круглый стол с участием официальных лиц и театральных деятелей России). Впервые будет представлена выставка «Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня» об истории развития театральной жизни русских театров за пределами современной России.

16 ноября в 18:00 состоится открытие Фестиваля в «Et Cetera» п/у А. Калягина перед входом в театр выставки «Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня», в фойе театра пресс-подходы с участием театров-участников и почетных гостей Фестиваля, среди которых руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

В 19:00 пройдет торжественная церемония открытия Фестиваля на сцене Большого зала театра.

В 19:40 начнется спектакль «Кровавая свадьба» по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки в постановке режиссера Марии Романовой.