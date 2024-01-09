Мариинский театр представит три симфонические программы в январе

Мариинский театр в Санкт-Петербурге анонсировал три симфонические программы, которые будут исполнены в январе.



Отмечается, что события пройдут при участии лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского, солистов оперной труппы театра.



В программу концертов войдут сочинения немецких композиторов, опера Рахманинова «Франческа да Римини».



В концертном зале Мариинского театра 13 января выступит пианист Дмитрий Шишкин. В программу вечера войдут симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса, Концерт для фортепиано с оркестром № 23 Моцарта и Симфония № 6 («Пасторальная») Бетховена. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев.



На следующий день пройдет концерт под управлением немецкого дирижера Юстуса Франтца. В программу вошли Симфония № 1 и Скрипичный концерт Брамса. Солистом выступит лауреат XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Равиль Ислямов (II премия и серебряная медаль).



Во вторник, 30 января, будут исполнены романсы Рахманинова, а также редко исполняемая опера «Франческа да Римини». Исполнители — Альбина Шагимуратова, Александр Михайлов, Владимир Мороз. Вечер пройдет при участии Ансамбля солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Павел Смелков.









Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра