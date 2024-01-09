Под Красноярском отреставрируют деревянную церковь

09.01.2024
В Красноярском крае до конца 2025 года отреставрируют деревянную Ольгинскую церковь конца XIX века.
Памятник архитектуры находится в Уярском районе края в 100 километрах от Красноярска.
В региональном правительстве сообщили, что в настоящее время разработана проектная документация и выделены средства по краевой программе «Развитие культуры и туризма».
По словам настоятеля Ольгинской церкви иеромонаха Илариона, реставрация должна начаться в 2024 году.
«Церковь впервые будет капитально отреставрирована. Будут заменены полы, отремонтированы стены и основные укрепления здания. В планах приобретение утвари. Сейчас церковь официально не действует», — рассказал настоятель.
Реставрация, сообщили в службе по госохране объектов культурного наследия Красноярского края, продлится до конца 2025 года. На проектные работы выделено около 4,5 млн рублей.
Фото: Pixabay.com