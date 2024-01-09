Под Красноярском отреставрируют деревянную церковь

В Красноярском крае до конца 2025 года отреставрируют деревянную Ольгинскую церковь конца XIX века.



Памятник архитектуры находится в Уярском районе края в 100 километрах от Красноярска.



В региональном правительстве сообщили, что в настоящее время разработана проектная документация и выделены средства по краевой программе «Развитие культуры и туризма».



По словам настоятеля Ольгинской церкви иеромонаха Илариона, реставрация должна начаться в 2024 году.



«Церковь впервые будет капитально отреставрирована. Будут заменены полы, отремонтированы стены и основные укрепления здания. В планах приобретение утвари. Сейчас церковь официально не действует», — рассказал настоятель.



Реставрация, сообщили в службе по госохране объектов культурного наследия Красноярского края, продлится до конца 2025 года. На проектные работы выделено около 4,5 млн рублей.









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