Актер Киран Калкин завоевал «Золотой глобус» за лучшую роль в телесериале

09.01.2024
Брат американского актера Маколея Калкина Киран Калкин получил «Золотой глобус» за лучшую роль в драматическом телесериале («Наследники»).
Церемония вручения награды прошла на телеканале CBS.
Маколей Калкин, известный по хиту «Один дома», был номинирован на «Золотой глобус», но награду так и не получил.
«Золотой глобус» «за лучшую мужскую роль в комедийном сериале» достался также Джереми Аллену Уайту за сериал «Медведь».
Сериал «Наследники» признан «Лучшим драматическим сериалом» на церемонии вручения «Золотого глобуса».
Сериал «Наследники» рассказывает о семье Рой, владельцах международного конгломерата СМИ и развлечений. Они борются за контроль над компанией на фоне ухудшения здоровья главы семьи.
Фото: кадр из сериала "Наследники"