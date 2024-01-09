Актер Киран Калкин завоевал «Золотой глобус» за лучшую роль в телесериале

09.01.2024

Актер Киран Калкин завоевал «Золотой глобус» за лучшую роль в телесериале
Брат американского актера Маколея Калкина Киран Калкин получил «Золотой глобус» за лучшую роль в драматическом телесериале («Наследники»).

Церемония вручения награды прошла на телеканале CBS.

Маколей Калкин, известный по хиту «Один дома», был номинирован на «Золотой глобус», но награду так и не получил.

«Золотой глобус» «за лучшую мужскую роль в комедийном сериале» достался также Джереми Аллену Уайту за сериал «Медведь».

Сериал «Наследники» признан «Лучшим драматическим сериалом» на церемонии вручения «Золотого глобуса».

Сериал «Наследники» рассказывает о семье Рой, владельцах международного конгломерата СМИ и развлечений. Они борются за контроль над компанией на фоне ухудшения здоровья главы семьи.


Фото: кадр из сериала "Наследники"