Юрий Башмет рассказал о премьере на Зимнем фестивале

09.01.2024
Премьерой на V Зимнем международном фестивале искусств в Москве станет спектакль «Соборяне. Картины русской жизни» в постановке Полины Агуреевой.
Об этом сообщил артистический директор фестиваля, народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет в интервью
ТАСС. Фестиваль пройдет в Москве с 10 января по 10 февраля.
«Вот такой премьерой будет спектакль "Соборяне. Картины русской жизни" по [Николаю] Лескову. В какой-то репетиции, в паузе, Полина Агуреева мне сказала, что есть такой потрясающий рассказ у Лескова. И мы начали искать материал, что с этим можно сделать», — приводит агентство слова Башмета.
Спектакль в постановке Агуреевой является совместным проектом с Драматическим театром им. Гоголя. Премьера пройдет на сцене этого театра 5 февраля.
Главные роли в спектакле сыграют Полина Агуреева, Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Наталья Егорова и другие. Полноценным участником спектакля также станет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
Фото: скриншот видео телеканала "Культура"