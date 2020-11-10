В Москве объявили победителей фестиваля «Территория жеста»

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Церемония прошла на сцене московского Театра мимики и жеста, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль театрального искусства «Территория жеста» представил выступления профессиональных артистов, в том числе с нарушением слуха. Победителями стали участники самых разных профилей, начиная от актеров и танцоров и заканчивая иллюзионистами, клоунами и мимами из различных городов России.

В России не хватает театров для глухих людей, так как люди с проблемами слуха представляют собой отдельную субкультуру, у которой имеются свои традиции, законы и жанры, цитируют в пресс-службе вице-президента Федерации спортивных танцев на колясках России Наталью Крель.

По ее словам, для лиц с проблемами слуха такие театральные фестивали нужны как воздух. Поэтому организаторам пришла идея провести всероссийский большой фестиваль на территории профессионального Театра мимики и жеста.

В номинации «Народный танец» победило ростовское отделение Всероссийского общества глухих за танец «Калинка». Самарское отделение общества награждено в номинации «Эстрадный танец» за номер «Кто кого?».

Астраханский филиал стал победителем в номинации «Сценическая магия» с номером «Веселый Чаплин». Награду за «Комическую магию» получило Самарское отделение общества глухих за номер «Кавказское гостеприимство». В номинации «Микромагия» победил Сергей Гучиков из Якутии.