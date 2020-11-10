Фестиваль военного кино им. Озерова в Туле открылся фильмом «Калашников»

Картину сняли к 100-летию со дня рождения конструктора-оружейника в 2019 году, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Открытие фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова прошло 9 ноября в формате онлайн. Кинокартина «Калашников» рассказывает историю легендарного конструктора-оружейника, который создал знаменитый автомат, говорится в сообщении облправительства.

Фильм снял российский режиссер Константин Буслов к 100-летию со дня рождения конструктора-оружейника, отмечавшемуся в 2019 году. Сценарий картины написали Сергей Бодров, Анатолий Усов и Алексей Бородачев.

Михаила Калашникова сыграл актер театра и кино Юрий Борисов. Спецпоказ фильма прошел в феврале 2020 года в Ижевске.

Конкурсная программа кинофестиваля включает пять разделов: «Боевая десятка» (игровые полнометражные фильмы), «Соколенок» (детско-юношеские и анимационные фильмы), «Битва за жизнь» (документальные фильмы), «АКМ» (короткометражки) и «Солдаты свободы» (ретроспективные фильмы).

Зрители увидят 35 фильмов, в том числе «Король Петр Первый» (Сербия, Греция) «Воины чести» (Китай),, «Враги» (Грузия) и «Уроки фарси» (Германия, Россия, Белоруссия). Всего пройдет 70 кинопоказов в Арсеньевском, Кимовском, Ясногорском, Чернском, Богородицком и Суворовском и других районах Тульской области, отметили в пресс-службе.