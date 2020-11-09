Черные копатели в Турции нашли барельеф с Медузой Горгоной возрастом 2500 лет

Находку повторно обнаружили сотрудники жандармерии, конфисковав ее и задержав группу копателей, сообщает Hurriyet Daily News.

Уникальный каменный саркофаг был найден полицией в западной провинции Айдын в ходе проверки сообщений о возможных нелегальных раскопках неподалеку от древнего города Афродисиас.

Правоохранители обнаружили траншею в оливковой роще, выкопанную нелегальными охотниками за древностями. Через некоторое время группа копателей была задержана неподалеку от этого места.

Прибывшие на место археологи обследовали траншею, обнаружив два саркофага и каменный алтарь. Возраст артефактов составляет порядка 2500 лет. Один из саркофагов украшен изображением Медузы горгоны, которое ранее никогда не встречалось на саркофагах в этом древнем городе.

Ученые думают, что похороненный в этом саркофаге человек являлся представителем элиты того времени. Место раскопок взято под усиленную охрану, археологи рассчитывают найти и другие саркофаги. Наличие каменных гробов указывает на то, что здесь находился некрополь, действовавший до окончания римского периода.