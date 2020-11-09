Михаил Ефремов отправлен в исправительную колонию в Белгородской области

Об этом сообщили адвокаты актера.

Местом отбывания наказания Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, станет ИК-4 в поселке Алексеевка Белгородской области. Единственное исправительное учреждение для впервые осужденных в регионе расположено в 670 километрах от Москвы.

Ефремова этапировали на прошедшей неделе, однако доставили ли его в Алексеевку, пока остается неизвестным. По мнению адвоката Владимира Васильева, скорее всего, Ефремова повезут в колонию через несколько пересыльных тюрем, поэтому процесс может занять до трех недель.

В Алексеевке есть все условия для занятия театральной самодеятельностью, отметили юристы. В частности, ИК-4 оснащен клубом с большим зрительным залом, экраном, проектором и музыкальным центром.

В июле 2019 года в эту же колонию были направлены игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драку в Москве. Впоследствии Кокорин давал актеру советы о том, как правильно вести себя с сокамерниками в тюрьме.