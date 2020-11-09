Заслуженный артист России Валентин Тепляков умер от коронавируса в 69 лет

О его смерти сообщается на сайте Российского института театрального искусства — ГИТИС.

«Он ушел внезапно, став еще одной жертвой охватившей планету пандемии. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентина Васильевича. Его имя навсегда останется в истории ГИТИСа», — говорится в сообщении учреждения.

Тепляков работал преподавателем в ГИТИСе в течение более 30 лет.

Из них 20 лет он был деканом актерского факультета, выпустив три поколения своей мастерской. В последние годы артист руководил обучением актеров в Институте театрального искусства имени Кобзона, многое делая для объединения театрального пространства. В частности, Тепляков стал инициатором фестиваля театральных школ стран БРИКС, сообщили в институте.